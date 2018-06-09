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Харри Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом" на 6 лет

"Тоттенхэм" согласовал с нападающим Харри Кейном новый шестилетний контракт.

24-летний форвард продлил соглашение с лондонским клубом до лета 2024 года. Сумма контракта - около 15 млн фунтов в год

Официальный сайт "Тоттенхэма"
Теги: Кейн Тоттенхэм
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