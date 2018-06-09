Харри Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом" на 6 лет

"Тоттенхэм" согласовал с нападающим Харри Кейном новый шестилетний контракт.24-летний форвард продлил соглашение с лондонским клубом до лета 2024 года. Сумма контракта - около 15 млн фунтов в год