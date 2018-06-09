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"Ювентус" объявил о трансфере Маттиа Перина

"Ювентус" на своем официальном сайте объявил о трансфере голкипера "Дженоа" Маттиа Перина

За 25-летнего вратаря туринцы заплатили 12 миллионов евро, еще три миллиона могут добавиться при выполнении определенных условий контракта.

Соглашение с футболистом рассчитано до 2022 года.
Теги: Перин Ювентус
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