УЕФА не будет исключать "ПСЖ" из еврокубков за нарушение ФФП

УЕФА изучает ситуацию с "ПСЖ", который, нарушил правила финансового фэйр-плей.В УЕФА обсуждаются потенциальные санкции, решение будет вынесено на следующей неделе.Клуб точно не будет исключен из следующего розыгрыша Лиги чемпионов, но ему могут как ограничить заявку до 21 человека, так и запретить тратить больше определенной суммы.