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УЕФА не будет исключать "ПСЖ" из еврокубков за нарушение ФФП

УЕФА изучает ситуацию с "ПСЖ", который, нарушил правила финансового фэйр-плей.

В УЕФА обсуждаются потенциальные санкции, решение будет вынесено на следующей неделе.

Клуб точно не будет исключен из следующего розыгрыша Лиги чемпионов, но ему могут как ограничить заявку до 21 человека, так и запретить тратить больше определенной суммы.

Le Parisien
Теги: ПСЖ
Сегодня, 10:43
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(3)
№5 Написал: Asking (Сегодня, 11:45) #
  • 0
  •  (6)

ЧТД, для чего был введен ФФП - чисто кабинетное решение для отсечения случайных клубов - продавила большая десятка smile


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:16) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Смотрящий
Ну, это же не московское Динамо...
Це Европа!

Тут всё логично, если ПСЖ исключить, потеряется немалый поток телеаудитории (из Бразилии например, Уругвая, Италии).

А засраное Динамо даром никому не нужно.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:55) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, это же не московское Динамо...
Це Европа!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: neveria75 Москва (Сегодня, 10:49) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
А что, так можно было? flushed
Регистрация: 21.10.2009 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 10:48) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну понятно. Это же не какой-то там вшивый клуб из Сербии, а клуб с большими деньгами, так любимыми УЕФА
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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