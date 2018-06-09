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"Интер" предложил Мауро Икарди продлить контракт - игрока не устраивают предложенные условия

По информации Football Italia, "Интер" готов продлить контракт с форвардом Мауро Икарди.

Руководство "нерадзурри" собирается предложить новое соглашение лидеру команды, а также повысить заработную плату игрока. В данный момент нападающий зарабатывает 6.3 млн евро в год, клуб готов предложить увеличение оклада до 8 млн, однако жена Мауро, которая одновременно является его агентом, настаивает на 9 млн евро.

Данный заработок сделал бы Икарди самым высокооплачиваемым игроком в итальянской Серии А.
Теги: Икарди Интер
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