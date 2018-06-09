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Андрес Иньеста: чувствую в себе силы играть до 40 лет

Полузащитник японского клуба «Виссел Кобе» и сборной Испании Андрес Иньеста рассказал, что не планирует завершать карьеру в ближайшие годы.

"Я заключил контракт с" Виссел Кобе" на оставшуюся половину текущего сезона и еще на три года. Я сказал, что хочу играть даже тогда, когда мне будет сорок. Однако не знаю, смогу ли. Тогда мне придется продлевать контракт еще на три года.

После я постараюсь стать тренером, либо связать свою жизнь с футболом как-то еще. Не хочу далеко отходить от поля.

Футбол был и является моей жизнью с четырехлетнего или пятилетнего возраста. И это было сказкой", - цитирует Иньесту Sportsmail
Теги: Иньеста
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