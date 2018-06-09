Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4425
Я болею за "Енисей"! 0
Ситуация на юго-востоке Украины 119606
КБ-Гостевая 26737
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 51
Отдых в Крыму. 194
Чемпионат мира 2018 9
Мировые трансферы 334

Новости партнеров

"Арсенал" согласовал трансфер Сократиса за 16 млн фунтов

Защитник дортмундской "Боруссии" Сократис Папастатопулос продолжит карьеру в Англии.

По информации The Telegraph, переход грека в стан "канониров" уже согласован. Сумма трансфера составит 16 миллионов фунтов.

Ожидается, что футболист заключит с "Арсеналом" 3-летний контракт.
Теги: Арсенал Папастатопулос
Сегодня, 21:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:45) #
  • -1
  •  (1)

Ну надо писать же в заголовке, какой Арсенал...))
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.