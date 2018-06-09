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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Спортивный директор "Барселоны" гарантировал Эрнесто Вальверде приобретение двух футболистов (2)
Спортивный директор "Барселоны" гарантировал Эрнесто Вальверде приобретение двух футболистов (2)
"Арсенал" согласовал трансфер Сократиса за 16 млн фунтов
Защитник дортмундской "Боруссии" Сократис Папастатопулос продолжит карьеру в Англии.
По информации The Telegraph, переход грека в стан "канониров" уже согласован. Сумма трансфера составит 16 миллионов фунтов.
Ожидается, что футболист заключит с "Арсеналом" 3-летний контракт.
По информации The Telegraph, переход грека в стан "канониров" уже согласован. Сумма трансфера составит 16 миллионов фунтов.
Ожидается, что футболист заключит с "Арсеналом" 3-летний контракт.
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