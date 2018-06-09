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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Спортивный директор "Барселоны" гарантировал Эрнесто Вальверде приобретение двух футболистов (2)
Спортивный директор "Барселоны" гарантировал Эрнесто Вальверде приобретение двух футболистов (2)
Пауло Дибала может перейти в "ПСЖ"
Согласно информации Paris United, агент Пауло Дибалы ведет переговоры с "ПСЖ".
Ранее футболист сообщил своей семье, что хочет покинуть туринский клуб.
В прошлом сезоне Дибала сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 7 голевых передач.
Ранее футболист сообщил своей семье, что хочет покинуть туринский клуб.
В прошлом сезоне Дибала сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 7 голевых передач.
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