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Пауло Дибала может перейти в "ПСЖ"

Согласно информации Paris United, агент Пауло Дибалы ведет переговоры с "ПСЖ".

Ранее футболист сообщил своей семье, что хочет покинуть туринский клуб.

В прошлом сезоне Дибала сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 7 голевых передач.
Теги: Дибала ПСЖ
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