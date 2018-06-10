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Рияд Марез может продолжить свою карьеру в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Лестер Сити" Рияд Марез может продолжить свою карьеру в "Манчестер Сити".

По информации Mirror, клубы ведут активные переговоры о трансфере алжирца. Отмечается, "Манчестер Сити" заплатит "Лестеру" ?75 млн за переход Мареза.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии 27-летний полузащитник провел 36 матчей в составе "лис", в которых забил 12 мячей и сделал десять результативных передач.

Марез выступает за "Лестер Сити" с 2014 года. В сезоне-2015/16 алжирец вместе с "Лестером" стал чемпионом Англии, а также был признан лучшим игроком года в Английский премьер-лиге.

"Газета.ру"
Теги: Марез Лестер Манчестер Сити Трансферы
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