Последнее с форума:

Тема Сообщений
Чемпионат мира 2018 10
Политика и события в стране и мире 4429
Ситуация на юго-востоке Украины 119608
Я болею за "Енисей"! 0
КБ-Гостевая 26737
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 51
Отдых в Крыму. 194
Мировые трансферы 334

Новости партнеров

"Марсель" намерен приобрести защитника "Ромы"

"Марсель" заинтересовался приобретением центрального защитника итальянской "Ромы" Жуана Жезуса.

По информации издания L'Equipe, руководство "Марселя" намерено сделать предложение о трансфере бразильского футболиста. Отмечается, что французы готовы заплатить за Жезуса €12 млн.

27-летний защитник перешел в "Рому" из "Интера" в 2016 году. Его контракт с римлянами рассчитан до июня 2020 года.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Жезус провел 22 матча, в которых получил четыре желтые карточки и одну красную."Газета.ру"
Теги: Марсель Рома Трансферы
Сегодня, 11:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.