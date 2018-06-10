"Реал" готов отдать 150 млн евро за Сергея Милинковича-Савича

"Реал" заинтересован в приобретении полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.По информации Sportmediaset, "сливочные" пока не обращались к римскому клубу с официальным предложением о трансфере игрока, однако готовы удовлетворить финансовые требования итальянцев. По данным издания, "Лацио" хочет получить за своего хавбека не менее €150 млн.23-летний серб выступает за "Лацио" с 2015 года, куда перешел из бельгийского "Генка".В минувшем сезоне футболист провел 48 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал девять голевых передач.