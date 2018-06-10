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"Реал" готов отдать 150 млн евро за Сергея Милинковича-Савича

"Реал" заинтересован в приобретении полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

По информации Sportmediaset, "сливочные" пока не обращались к римскому клубу с официальным предложением о трансфере игрока, однако готовы удовлетворить финансовые требования итальянцев. По данным издания, "Лацио" хочет получить за своего хавбека не менее €150 млн.

23-летний серб выступает за "Лацио" с 2015 года, куда перешел из бельгийского "Генка".

В минувшем сезоне футболист провел 48 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал девять голевых передач.

"Газета.ру"
Теги: Реал Лацио Трансферы
Сегодня, 18:41
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:55) #
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Вот суммы пошли в наше время! Должны ввести лист на это дело,игрок например не может стоить больше 100 миллионов ,и все. Но в связи с аткатами ,это врятли будет.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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