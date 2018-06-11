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Защитник "Бенфики" Алекс Гримальдо может перейти в "Тоттенхэм" за 30 млн евро

Защитник "Бенфики" Алекс Гримальдо попал в сферу интересов "Тоттенхэма", сообщает издание Record.

Предполагается, что судьба трансфера зависит от того, останется или покинет "Тоттенхэм" Дэнни Роуз.

В контракте Гримальдо с "Бенфикой" приписана сумма отступных в размере 30 млн евро.
Теги: Гримальдо
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