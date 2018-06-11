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"Гуанчжоу Эвергранд" предложил за Марека Гамшика 16 млн евро

Китайский "Гуанчжоу Эвергранд" планирует приобрести полузащитника "Наполи" Марека Гамшика этим летом.

По информации CalcioNapoli24, клуб из поднебесной предложил за словака 16 миллионов евро.

Скорее всего, это предложение будет отклонено, так как президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис рассчитывает выручить на продаже словака порядка 30 миллионов.

Ранее появилась информация, что китайцы готовы платить Гамшику 18 миллионов евро в год.

Теги: Гамшик
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