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"Ницца" официально объявила о переходе полузащитника Данило из "Браги"

Полузащитник "Браги" Данило перешел в "Ниццу", сообщат официальный твиттер французского клуба.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. О деталях контракта 22-летнего бразильца с клубом не сообщается.

В минувшем сезоне Данило провел 31 матч в высшей лиге Португалии, забил 4 мяча и отдал 3 результативных передачи.
Теги: Ницца
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