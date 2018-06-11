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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Источник: Буффон подпишет контракт с "ПСЖ" в ближайшие два дня
По информации Сalciomercato, бывший голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в ближайшие дни подпишет контракт с "ПСЖ".
Стороны уже достигли договоренности, но остались небольшие нюансы для заключения сделки. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено во вторник или среду.
Контракт Буффона с клубом будет рассчитан на два года с зарплатой 7 миллионов евро в год. Также игрок получит должность посла на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Стороны уже достигли договоренности, но остались небольшие нюансы для заключения сделки. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено во вторник или среду.
Контракт Буффона с клубом будет рассчитан на два года с зарплатой 7 миллионов евро в год. Также игрок получит должность посла на чемпионате мира-2022 в Катаре.
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