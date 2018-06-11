Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4446
КБ-Гостевая 26739
Ситуация на юго-востоке Украины 119612
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 53
Товарищеские матчи сборной России 10
Ростовские футбольные новости 551
Чемпионат мира 2018 10
Я болею за "Енисей"! 0

Новости партнеров

Источник: Буффон подпишет контракт с "ПСЖ" в ближайшие два дня

По информации Сalciomercato, бывший голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в ближайшие дни подпишет контракт с "ПСЖ".

Стороны уже достигли договоренности, но остались небольшие нюансы для заключения сделки. Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено во вторник или среду.

Контракт Буффона с клубом будет рассчитан на два года с зарплатой 7 миллионов евро в год. Также игрок получит должность посла на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Теги: Буффон ПСЖ
Сегодня, 11:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.