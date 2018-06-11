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"Ливерпуль" может приобрести полузащитника сборной Швейцарии Джердана Шакири

Полузащитник "Сток Сити" Джердан Шакири может перебраться в "Ливерпуль".

Как сообщает Bleacher Report, представители "красных" контактировали с агентом игрока на предмет возможного трансфера.

Сумма сделки может составить 12 миллионов фунтов стерлингов.
Теги: Шакири
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