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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Ливерпуль" может приобрести полузащитника сборной Швейцарии Джердана Шакири
Полузащитник "Сток Сити" Джердан Шакири может перебраться в "Ливерпуль".
Как сообщает Bleacher Report, представители "красных" контактировали с агентом игрока на предмет возможного трансфера.
Сумма сделки может составить 12 миллионов фунтов стерлингов.
Как сообщает Bleacher Report, представители "красных" контактировали с агентом игрока на предмет возможного трансфера.
Сумма сделки может составить 12 миллионов фунтов стерлингов.
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