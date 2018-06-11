"Тоттенхэм" включился в борьбу за Рафинью

"Тоттенхэм" включился в борьбу за полузащитника каталонской "Барселоны" Рафинью Алькантару, сообщает The Sun.Помимо "шпор" на игрока претендует лондонский "Вест Хэм Юнайтед". Руководство "Тоттенхэма" готово предложить за игрока ?31 млн.