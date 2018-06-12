Федерация футбола Украины (ФФУ) накажет команду Закарпатья, ставшей чемпионом мира среди непризнанных стран."По итогам разбирательства против футболистов Закарпатья будут применены санкции, в частности — дисквалификация, после которой спортсмены не смогут заявляться на участие ни в любительских, ни в профессиональных турнирах, которые проходят на территории Украины под эгидой ФФУ", — написано в заявлении на официальном сайте ФФУ.