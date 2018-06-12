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Бас Дост расторг контракт со "Спортингом"

Нападающий Бас Дост покинул "Спортинг"

29-летний голландец расторг контракт с лиссабонским клубом в одностороннем порядке, сообщает L’Equipe.

Причиной расторжения соглашения стал инцидент с вторжением агрессивных болельщиков на территорию базы "Спортинга"

В результате нападения Дост получил несколько ран на голове
Теги: Спортинг Дост
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