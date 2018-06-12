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Зинедин Зидан: о работе со сборной Франции пока не задумываюсь

Бывший тренер "Реала", чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Зинедин Зидан заявил, что пока не хочет работать с национальной командой.

"Самое главное сейчас – поддержать сборную Франции на чемпионате мира. Я пока не задумываюсь о том, чтобы возглавить национальную команду.

Пока взял паузу, чтобы немного отдохнуть и прийти в себя. Буду болеть за сборную Франции. Хочется, чтобы команда выиграла второй титул чемпионов мира", – цитирует Зидана L'Equipe
Теги: Зидан
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