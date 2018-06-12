"Тоттенхэм" продлит контракт с Деле Алли

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|AC Milan
|429
|Juventus
|276
|Tottenham Hotspur FC
|304
|Chelsea FC
|113
|Manchester United
|75
|FC ARSENAL
|53
|LIVERPOOL FC
|2533
|Best of the Brits
|467
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:43
Сборная Бельгии разгромила Коста-Рику (1)
Сборная Бельгии разгромила Коста-Рику (1)
Вчера, 23:42
"Тоттенхэм" включился в борьбу за Рафинью
"Тоттенхэм" включился в борьбу за Рафинью
Вчера, 23:29
Анатолий Мещеряков: братья Миранчуки нужны "Локомотиву" (1)
Анатолий Мещеряков: братья Миранчуки нужны "Локомотиву" (1)
Вчера, 23:19
Генрих Мхитарян: мне предлагали бешеные деньги за то, чтобы я играл в чемпионате России (11)
Генрих Мхитарян: мне предлагали бешеные деньги за то, чтобы я играл в чемпионате России (11)
Вчера, 22:43
Денис Глушаков: отпуск окончен, пора надевать бутсы (4)
Денис Глушаков: отпуск окончен, пора надевать бутсы (4)
Вчера, 21:19
Правозащитники остались недовольны встречей Салаха с Кадыровым (8)
Правозащитники остались недовольны встречей Салаха с Кадыровым (8)
Вчера, 20:45
Поль Погба: Россия оказала нам невероятный прием (4)
Поль Погба: Россия оказала нам невероятный прием (4)
Вчера, 20:32
Илья Геркус: отставка? Без комментариев (12)
Илья Геркус: отставка? Без комментариев (12)
Вчера, 20:21
Амир Абедзадех: сборная Ирана не испытывает давления перед матчем против марокканцев (3)
Амир Абедзадех: сборная Ирана не испытывает давления перед матчем против марокканцев (3)
Вчера, 20:19
Неманья Пейчинович может получить российское гражданство (1)
Неманья Пейчинович может получить российское гражданство (1)
"Тоттенхэм" продлит контракт с Деле Алли
"Тоттенхэм" намерен продлить контракт с полузащитником Деле Алли.
Клуб готов повысить зарплату 22-летнего футболиста, сообщает Evening Standard.
По данным источника, если Алли подпишет новое соглашение, то его зарплата будет 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Клуб готов повысить зарплату 22-летнего футболиста, сообщает Evening Standard.
По данным источника, если Алли подпишет новое соглашение, то его зарплата будет 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.