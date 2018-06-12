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"Тоттенхэм" продлит контракт с Деле Алли

"Тоттенхэм" намерен продлить контракт с полузащитником Деле Алли.

Клуб готов повысить зарплату 22-летнего футболиста, сообщает Evening Standard.

По данным источника, если Алли подпишет новое соглашение, то его зарплата будет 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Теги: Алли Тоттенхэм
Сегодня, 10:49
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