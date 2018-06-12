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Мигель Кардосо возглавит "Нант"

Как сообщает L’Equipe, новым главным тренером "Нанта" станет Мигель Кардосо.

Ранее Кардосо занимал пост наставника "Риу Аве", с которой занял в прошлом сезоне пятое место в чемпионате Португалии.
Теги: Нант
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