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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Мигель Кардосо возглавит "Нант"
Как сообщает L’Equipe, новым главным тренером "Нанта" станет Мигель Кардосо.
Ранее Кардосо занимал пост наставника "Риу Аве", с которой занял в прошлом сезоне пятое место в чемпионате Португалии.
Ранее Кардосо занимал пост наставника "Риу Аве", с которой занял в прошлом сезоне пятое место в чемпионате Португалии.
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