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Форвард "Эспаньола" Жерар Морено продолжит карьеру в "Вильярреал"

"Вильярреал" объявил о переходе в команду нападающего "Эспаньола" Жерара Морено, сообщает Пресс-служба клуба.

С 26-летним футболистом подписан контракт, рассчитанный до июня 2023 года.

Форвард уже выступал за" Вильярреал" с 2010 по 2015 год.
Теги: Вильярреал Эспаньол
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