Андрей Талалаев стал главным тренером "Пюника"

Бывший тренер "Тамбова" Андрей Талалаев возглавил "Пюник", с которым заключил контракт по схеме "2+1".На этой должности Талалаев сменил Армена Гюлбудагянца, назначенного на пост спортивного директора клуба.В минувшем сезоне "Пюник" занял 5-е место в чемпионате Армении.