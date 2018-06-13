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Андрей Талалаев стал главным тренером "Пюника"

Бывший тренер "Тамбова" Андрей Талалаев возглавил "Пюник", с которым заключил контракт по схеме "2+1".

На этой должности Талалаев сменил Армена Гюлбудагянца, назначенного на пост спортивного директора клуба.

В минувшем сезоне "Пюник" занял 5-е место в чемпионате Армении.

ФК "Пюник"
Теги: Талалаев Пюник
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