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Бывший ассистент Клоппа Желько Бувач возглавит "Фенербахче"

Бывший помощник главного тренера "Ливерпуля" Желько Бувач начнет самостоятельную работу.

По информации Sporx, 56-летний специалист договорился с руководством "Фенербахче".

Бувач проработал вместе с Клоппом 17 лет и покинул "Ливерпуль" в конце апреля, незадолго до окончания сезона.
Теги: Фенербахче
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