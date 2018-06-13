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"Арсенал" согласовал трансфер полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейры

Полузащитник "Сампдории" и сборной Уругвая Лукас Торрейра перейдет в "Арсенал".

Стороны пришли к договоренности о трансфере 22-летнего хавбека. "Канониры" заплатят за Торрейру 30 млн евро.

По информации La Gazzetta dello Sport, уругваец будет зарабатывать на "Эмирейтс" 3 миллиона евро в год.
Теги: Арсенал Сампдория Торрейра
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