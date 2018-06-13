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"Милан" может обменять Доннарумму на Морату

"Милан" намерен приобрести нападающего "Челси" Альваро Морату, сообщает Corriere dello Sport.

За 25-летнего испанца "россонери" согласны предложить взамен вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов продать голкипера за 70 миллионов евро.
Теги: Доннарумма Мората Милан
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