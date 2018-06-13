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Лукаш Фабьянски может перейти в "Вест Хэм"
Голкипер Лукаш Фабьяньски может сменить "Суонси" на "Вест Хэм", сообщает Sky Sports.
Окончательное решение будет принято после чемпионата мира-2018, на котором 33-летний вратарь сыграет за сборную Польши.
"Суонси" вылетел из премьер-лиги, поэтому игрок хочет сменить команду.
В прошлом сезоне Фабяньски сыграл в 38 матчах во всех турнирах, пропустил 56 голов при 9 сухих встречах.
Окончательное решение будет принято после чемпионата мира-2018, на котором 33-летний вратарь сыграет за сборную Польши.
"Суонси" вылетел из премьер-лиги, поэтому игрок хочет сменить команду.
В прошлом сезоне Фабяньски сыграл в 38 матчах во всех турнирах, пропустил 56 голов при 9 сухих встречах.
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