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Лукаш Фабьянски может перейти в "Вест Хэм"

Голкипер Лукаш Фабьяньски может сменить "Суонси" на "Вест Хэм", сообщает Sky Sports.

Окончательное решение будет принято после чемпионата мира-2018, на котором 33-летний вратарь сыграет за сборную Польши.

"Суонси" вылетел из премьер-лиги, поэтому игрок хочет сменить команду.

В прошлом сезоне Фабяньски сыграл в 38 матчах во всех турнирах, пропустил 56 голов при 9 сухих встречах.
Теги: Фабьянски Вест Хэм
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