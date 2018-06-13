ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике

В Москве на 68-м заседании конгресса ФИФА выбрали хозяина ЧМ-2026.Им стали США, Канада и Мексики. За них отдали голоса 134 федерации из 199.На право проведения ЧМ-2026 претендовали совместная заявка США, Канады и Мексики и заявка Марокко.