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ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике

В Москве на 68-м заседании конгресса ФИФА выбрали хозяина ЧМ-2026.

Им стали США, Канада и Мексики. За них отдали голоса 134 федерации из 199.

На право проведения ЧМ-2026 претендовали совместная заявка США, Канады и Мексики и заявка Марокко.

ESPN
Теги: Чемпионат Мира
Сегодня, 14:17
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(1)
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:11) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Начинаем копить деньги


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№1 Написал: romazab romazab (Сегодня, 15:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если три страны принимают чемпионат, значит три команды там на прямую, как хозяева, без отбора? Ох какие хитрые .


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Спартак и только Спартак.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
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