Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4533
Ситуация на юго-востоке Украины 119623
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 64
Mузыка 5723
КБ-Гостевая 26749
Угадываем игроков 18336
кто чо любит пажрать? 3195
AC Milan 429

Новости партнеров

"Реал" в четверг официально представит Хулена Лопетеги в качестве главного тренера

Нового главного тренера "Реала" Хулена Лопетеги могут официально представить в четверг вечером, сообщает Marca.

Лопетеги, которого уволили из сборной Испании за день до ЧМ-2018, уже вылетел из Краснодара в Москву, откуда специалист отправится в Мадрид – там он приземлится в четверг утром.

"Реал" стремится как можно быстрее представить Лопетеги, чтобы тот поскорее приступил к планированию следующего сезона.
Теги: Реал Лопетеги
Сегодня, 09:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 09:40) #
  • 0
  •  (2)

Вы уже представили на весь мир
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.