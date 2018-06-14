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"Валенсия" купила 20-летнего хавбека "Црвены Звезды" Уроша Рачича за 2 млн евро

Полузащитник "Црвены Звезды" Урош Рачич продолжит карьеру в Испании.

20-летний серб подписал контракт с "Валенсией" до 30 июня 2022 года с отступными 100 миллионов евро.

Испанцы заплатили за опорника молодежной сборной Сербии 2 миллиона евро.

В 31 матче чемпионата Сербии Рачич забил 3 гола и получил 5 желтых карточек.

Официальный сайт "Валенсии"
Теги: Валенсия
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