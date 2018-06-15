"Сельта" приобрела защитника сборной Мексики Нестора Араухо

Защитник сборной Мексики Нестор Араухо сменил "Сантос Лагуну" на "Сельту".26-летний мексиканец подписал пятилетний контракт с испанским клубом.В прошлом сезоне он сыграл в 29 матчах за мексиканский клуб во всех турнирах.