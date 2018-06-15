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"Сельта" приобрела защитника сборной Мексики Нестора Араухо

Защитник сборной Мексики Нестор Араухо сменил "Сантос Лагуну" на "Сельту".

26-летний мексиканец подписал пятилетний контракт с испанским клубом.

В прошлом сезоне он сыграл в 29 матчах за мексиканский клуб во всех турнирах.

Официальный твиттер "Сельты"
Теги: Араухо Сельта
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