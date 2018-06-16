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"Уотфорд" приобрел защитника "Эспаньола" Марка Наварро

"Уотфорд" в своем твиттере объявил о трансфере защитника "Эспаньола" Марка Наварро.

С 22-летним испанцем подписан контракт на 5 лет.

По данным сайта Transfermarkt, английский клуб заплатил за переход игрока 2 миллиона евро.
Теги: Уотфорд Эспаньол
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