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Албанский вратарь "Лацио" Стракоша может перейти в "Ливерпуль"

По информации Football Italia, вратарь римского "Лацио" Томас Стракоша может перебраться в "Ливерпуль" в летнее трансферное окно.

Итальянский клуб потребует у мерсисайдцев около 40 млн евро за молодого голкипера. Красные намерены усилить вратарскую линию в летнее межсезонье в связи с неубедительной игрой нынешних голкиперов команды.

В прошедшем сезоне 23-летний албанский вратарь принял участие во всех 38 матчах "Лацио" в итальянской Серии А, в которых пропустил 49 голов.
Теги: Лацио Ливерпуль
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