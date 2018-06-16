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Петр Чех может перейти в "Наполи"

"Наполи" продолжает искать замену Пепе Рейне ушедшему в "Милан"

La Gazzetta della Sport сообщает, что заменой испанцу может стать вратарь "Арсенала" Петр Чех.

Ранее сообщалось об интересе неаполитанцев к Бернду Лено из "Байера" и Кейлору Навасу из "Реала".
Теги: Наполи Чех
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