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Криштиану Роналду избежит тюремного заключения и заплатит €19 млн

Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду избежит тюремного заключения и заплатит €19 млн штрафа.

По информации El Mundo, Роналду признал вину по делу о четырех налоговых преступлениях.

Согласно обвинениям следствия, футболист в течение трех лет скрывал свои доходы. Изначально налоговая служба Испании требовала с него €28 млн, однако сторонам удалось договориться о выплате штрафа в размере €18,8 млн.

Отмечается, что руководство "сливочных" отказалось поддерживать португальца финансово.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 23:53
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