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Дрис Мертенс останется в "Наполи"

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс продолжит выступать за итальянский клуб, сообщаетFootball Italia

Переговоры о его трансфере вели два китайских клуба "Шанхай Шеньхуа" и "Гуанчжоу Эвергранд", а также "Шальке".

Но Мертенс отклонил все предложения, поскольку его семья довольна жизнью в Неаполе, а сам игрок не прочь поработать под руководством нового главного тренера Карло Анчелотти.

Не исключено, что Мертенс даже продлит контракт с "Наполи" до 2023 года.
Теги: Мертенс Наполи
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