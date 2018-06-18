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Виллиан может перейти в "Манчестер Юнайтед" за 60 млн фунтов

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему интересуется полузащитником "Челси" Виллианом, сообщает Daily Mail.

Манкунианцы хотели подписать 29-летнего бразильца еще минувшей зимой, но лондонский клуб ответил отказом. Теперь "МЮ" готов предложить за Виллиана 60 миллионов фунтов.

Контракт Виллиана с "синими" рассчитан до лета 2020 года.
Теги: Виллиан Манчестер Юнайтед Челси
Сегодня, 14:21
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