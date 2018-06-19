Антуан Гризманн продлил контракт с "Атлетико" до 2023 года

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн вчера, в расположении сборной Франции, продлил соглашение с "матрасникиами" до лета 2023 года .Детали относительно деталей и суммы опции выкупа не разглашаются.Новый контракт также подписал защитник Люка Эрнандес – до лета 2024 года.