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Антуан Гризманн продлил контракт с "Атлетико" до 2023 года

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн вчера, в расположении сборной Франции, продлил соглашение с "матрасникиами" до лета 2023 года .

Детали относительно деталей и суммы опции выкупа не разглашаются.

Новый контракт также подписал защитник Люка Эрнандес – до лета 2024 года.

Официальный сайт "Атлетико"
Теги: Гризманн Атлетико
Сегодня, 09:28
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№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 09:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Логично.


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:31) #
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online

правильное решение, в Атлетико он звезда и на первых ролях, его все любят, место в составе гарантировано, а в Барсе ему всего нужно заново добиваться


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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