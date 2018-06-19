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Полузащитник "Ромы" Кевин Стротман заинтересовал "Марсель"

Как сообщает Sportitalia, хавбек "Ромы" Кевин Стротман является главной трансферной целью французского клуба на лето 2018 года.

Контракт голландца с "Ромой" рассчитан ещё на два сезона.
Теги: Рома Марсель
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