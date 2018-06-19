Голкипер "Беневенто" Вида Белец перешел в "Сампдорию"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|КБ-Гостевая
|26758
|Политика и события в стране и мире
|4746
|Ростовские футбольные новости
|552
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119660
|кто чо любит пажрать?
|3203
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|96
|Зенит
|104694
|Курилка
|1535
Новости партнеров
Лента новостей:
11:50
Черданцев о работе Слуцкого комментатором: эксперт должен давать оценку эпизода, а не комментировать футбол вместо основного комментатора (9)
Черданцев о работе Слуцкого комментатором: эксперт должен давать оценку эпизода, а не комментировать футбол вместо основного комментатора (9)
11:24
Мостовой: в воротах у Египта пенсионер - любой удар и этот парень даже не сможет прыгнуть (12)
Мостовой: в воротах у Египта пенсионер - любой удар и этот парень даже не сможет прыгнуть (12)
09:46
Агент Педро Роши: у нас есть предложения из Бразилии, но мой клиент будет ждать своего шанса в "Спартаке" (3)
Агент Педро Роши: у нас есть предложения из Бразилии, но мой клиент будет ждать своего шанса в "Спартаке" (3)
08:24
Георгий Черданцев: Египет – опасное название страны. Завтра главное, чтобы с нами не случился ебипет (17)
Георгий Черданцев: Египет – опасное название страны. Завтра главное, чтобы с нами не случился ебипет (17)
Вчера, 23:39
Александр Кокорин: Семак наведет порядок в "Зените" (19)
Александр Кокорин: Семак наведет порядок в "Зените" (19)
Вчера, 23:22
Тунис – Англия: матч посетили 41064 зрителя (3)
Тунис – Англия: матч посетили 41064 зрителя (3)
Вчера, 23:16
Габриэль Меркадо: обещаю, что в следующем матче вы увидите совершенно другую сборную Аргентины (2)
Габриэль Меркадо: обещаю, что в следующем матче вы увидите совершенно другую сборную Аргентины (2)
Вчера, 22:53
Харри Кейн добил Тунис в добавленное время (35)
Харри Кейн добил Тунис в добавленное время (35)
Вчера, 22:41
Месси, Ди Мария и Дибала отсутствовали в заключительной части тренировки сборной Аргентины
Месси, Ди Мария и Дибала отсутствовали в заключительной части тренировки сборной Аргентины
Вчера, 22:18
Синиша Михайлович возглавил "Спортинг"
Синиша Михайлович возглавил "Спортинг"
Вчера, 22:17
Последние мгновения. Кейн вырывает победу для Англии
Последние мгновения. Кейн вырывает победу для Англии
Вчера, 22:16
Неймар пропустил тренировку сборной Бразилии
Неймар пропустил тренировку сборной Бразилии
Вчера, 21:53
Болельщик сборной Англии: британские СМИ обманывали нас! (29)
Болельщик сборной Англии: британские СМИ обманывали нас! (29)
Вчера, 21:46
Артур Нигматуллин перешел в тульский "Арсенал"
Артур Нигматуллин перешел в тульский "Арсенал"
Вчера, 21:25
Время RUSфутбола: Верим в победу над Египтом! (видео) (1)
Время RUSфутбола: Верим в победу над Египтом! (видео) (1)
Вчера, 20:57
В квартире Соломона Кверквелии обнаружили труп его друга (15)
В квартире Соломона Кверквелии обнаружили труп его друга (15)
Вчера, 20:17
Давид Юрченко перешел в "Енисей" (3)
Давид Юрченко перешел в "Енисей" (3)
Вчера, 20:14
"Краснодар" вышел из отпуска
"Краснодар" вышел из отпуска
Вчера, 19:54
Бельгия справилась с Панамой во втором тайме (6)
Бельгия справилась с Панамой во втором тайме (6)
Вчера, 19:49
Эктор Купер: здорово, если вся сборная России сосредоточена на Салахе - ведь у нас есть еще десять отличных игроков
Эктор Купер: здорово, если вся сборная России сосредоточена на Салахе - ведь у нас есть еще десять отличных игроков
Голкипер "Беневенто" Вида Белец перешел в "Сампдорию"
Пресс-служба итальянской "Сампдории" сообщает, что клуб выкупил контракт голкипера "Беневенто" Вида Белеца.
Вратарь последние полгода выступал за генуэзский клуб на правах аренды.
Вратарь последние полгода выступал за генуэзский клуб на правах аренды.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.