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Голкипер "Беневенто" Вида Белец перешел в "Сампдорию"

Пресс-служба итальянской "Сампдории" сообщает, что клуб выкупил контракт голкипера "Беневенто" Вида Белеца.

Вратарь последние полгода выступал за генуэзский клуб на правах аренды.
Теги: Сампдория
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