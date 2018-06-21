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"Ювентус" хочет приобрести Адриена Рабьо

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Серии А.

К футболисту проявляет интерес "Ювентус", сообщает Sportitalia.

По данными источника, клубы уже контактируют на предмет осуществления сделки. Как отмечается, одной из причин готовности парижан расстаться с игроком является его достаточно непростой характер.

Рабьо в минувшем сезоне провел в чемпионате Франции 33 матча, в которых забил один гол и отдал 6 результативных передач.
Теги: Рабьо Ювентус ПСЖ
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