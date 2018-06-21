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Форвард "Ахмата" Лео перейдет в ПАОК

Джордж Саввиди, сын владельца ПАОК Ивана Саввиди, в своём инстаграме анонсировал переход в греческий клуб нападающего грозненского "Ахмата" Лео Родригеса Лимы.

В коротком видеоролике, опубликованном Саввиди, Лео на русском языке говорит "давай, ПАОК".

Трансфер Лео обойдётся ПАОК в 5 млн евро.

В прошедшем сезоне российской Премьер-Лиги 19-летний бразильский нападающий принял участие в 24 матчах в составе "Ахмата", в которых отметился 3 забитыми мячами.
Теги: Ахмат ПАОК Жаба
Сегодня, 14:10
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№1 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 14:53) #
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