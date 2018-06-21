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18:13
Главный тренер сборной Коста-Рики: в матче с Бразилией будем придерживаться той стратегии, которая была раньше
Главный тренер сборной Коста-Рики: в матче с Бразилией будем придерживаться той стратегии, которая была раньше
17:37
Тренер Дании: видеоповторы убивают шарм футбола. Непонятно, кто решает, какой момент пересматривать, а какой - нет (1)
Тренер Дании: видеоповторы убивают шарм футбола. Непонятно, кто решает, какой момент пересматривать, а какой - нет (1)
16:41
Наталья Ищенко: проведение ЧМ в Калининграде вызвало рост интереса к футболу среди молодежи (2)
Наталья Ищенко: проведение ЧМ в Калининграде вызвало рост интереса к футболу среди молодежи (2)
13:40
Хосе Хурадо перейдет в "Аль-Ахли" (1)
Хосе Хурадо перейдет в "Аль-Ахли" (1)
13:26
Геннадий Орлов: пока у нас "поперло", нам нужно бить всех! И Уругвай и Испанию с Португалией! (29)
Геннадий Орлов: пока у нас "поперло", нам нужно бить всех! И Уругвай и Испанию с Португалией! (29)
12:40
25 июня УЕФА вынесет вердикт по делу о нарушении "Миланом" ФФП. Вероятно клуб исключат из ЛЕ (4)
25 июня УЕФА вынесет вердикт по делу о нарушении "Миланом" ФФП. Вероятно клуб исключат из ЛЕ (4)
11:10
Александр Дюков: обсудим трансферы после того, как Семак просмотрит всех имеющихся игроков (11)
Александр Дюков: обсудим трансферы после того, как Семак просмотрит всех имеющихся игроков (11)
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Серхио Рамос: я уважаю Марадону, но Месси находится от него на расстоянии в несколько световых лет (8)
Серхио Рамос: я уважаю Марадону, но Месси находится от него на расстоянии в несколько световых лет (8)
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Украинский комментатор: до ЧМ россияне сажали игроков и тренера на кол. Теперь – абсолютный оргазм (45)
Украинский комментатор: до ЧМ россияне сажали игроков и тренера на кол. Теперь – абсолютный оргазм (45)
Фред подписал с "Манчестер Юнайтед" контракт на пять лет
"Манчестер Юнайтед" объявил на своем сайте о подписании контракта с полузащитником "Шахтера" и сборной Бразилии Фредом.
Контракт подписан на пять лет. "МЮ" заплатил за игрока около 60 миллионов евро.
Контракт подписан на пять лет. "МЮ" заплатил за игрока около 60 миллионов евро.
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