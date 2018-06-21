Фред подписал с "Манчестер Юнайтед" контракт на пять лет

"Манчестер Юнайтед" объявил на своем сайте о подписании контракта с полузащитником "Шахтера" и сборной Бразилии Фредом.Контракт подписан на пять лет. "МЮ" заплатил за игрока около 60 миллионов евро.