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Фабио Гроссо стал главным тренером "Вероны"

Итальянский специалист Фабио Гроссо возглавил "Верону", сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 40-летним тренером подписали до 2020 года.

Ранее специалист тренировал "Бари" в серии Б.

По итогам сезона-2017/18 "Верона" вылетела из серии А.
Теги: Верона
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