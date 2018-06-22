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Раджа Наингголан объявил о переходе в "Интер"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан подтвердил, что перейдет в "Интер".

"Я покидаю Рим, отдав все силы клубу в эти чудесные годы. Хочу поблагодарить фанатов за все это время. Они всегда поддерживали меня, всегда демонстрировали свою любовь. Я этого не забуду.

Уход – это не мой выбор, это решение клуба, которое я уважаю."Интер" хотел заполучить меня больше, чем кто-либо еще. Я могу только поблагодарить клуб и Спаллетти за это. В Милане я снова буду работать с прекрасным тренером, чему очень рад", – сказал Наингголан.

Джанлука Ди Марцио
Сегодня, 11:58
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№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 12:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мистер таки получил Раджу
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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