Раджа Наингголан объявил о переходе в "Интер"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан подтвердил, что перейдет в "Интер"."Я покидаю Рим, отдав все силы клубу в эти чудесные годы. Хочу поблагодарить фанатов за все это время. Они всегда поддерживали меня, всегда демонстрировали свою любовь. Я этого не забуду.Уход – это не мой выбор, это решение клуба, которое я уважаю."Интер" хотел заполучить меня больше, чем кто-либо еще. Я могу только поблагодарить клуб и Спаллетти за это. В Милане я снова буду работать с прекрасным тренером, чему очень рад", – сказал Наингголан.