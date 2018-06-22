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Mirror: Альваро Мората может перейти в дортмундскую "Боруссию"

Нападающий "Челси" Альваро Мората попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии", утверждает Mirror.

25-летний испанец является главной летней трансферной целью "шмелей". "Челси" просит за Морату 45 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Мората провел 51 матч во всех турнирах и забил 19 голов.

Напомним, ранее "Боруссия" не стала выкупать у "Челси" форварда Миши Батшуайи, проведшего вторую половину сезона в аренде в Дортмунде.
Теги: Мората Боруссия Д Челси
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