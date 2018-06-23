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На стадионе в Зимбабве совершено покушение на президента страны

На президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву было совершенно покушение, сообщает Reuters.

Инцидент произошел на стадионе в городе Булавайо. Президент выступал на митинге перед избирателями, после чего прогремел взрыв.
Сегодня, 19:23
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№2 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 20:09) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ctdthysqjktym
Я извиняюсь, а разве Эммерсон Мнангагва по совместительству ещё и главный тренер сборной Зимбабве по футболу?

ключевое слово стадион.
Думаю,если какая то то проститутка даст на стадионе,то это тоже будет футбольной новостью..)
Регистрация: 19.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:02) #
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online

Я извиняюсь, а разве Эммерсон Мнангагва по совместительству ещё и главный тренер сборной Зимбабве по футболу?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
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