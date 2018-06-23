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Аргентинские болельщики пропустили матч с Хорватией, приехав в Великий Новгород вместо Нижнего (5)
Аргентинские болельщики пропустили матч с Хорватией, приехав в Великий Новгород вместо Нижнего (5)
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Дорожники убрали яму в Нижнем Новгороде, в которой сфотографировались хорватские болельщики (8)
Дорожники убрали яму в Нижнем Новгороде, в которой сфотографировались хорватские болельщики (8)
На стадионе в Зимбабве совершено покушение на президента страны
На президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву было совершенно покушение, сообщает Reuters.
Инцидент произошел на стадионе в городе Булавайо. Президент выступал на митинге перед избирателями, после чего прогремел взрыв.
Инцидент произошел на стадионе в городе Булавайо. Президент выступал на митинге перед избирателями, после чего прогремел взрыв.
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