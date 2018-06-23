На стадионе в Зимбабве совершено покушение на президента страны

На президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву было совершенно покушение, сообщает Reuters.Инцидент произошел на стадионе в городе Булавайо. Президент выступал на митинге перед избирателями, после чего прогремел взрыв.