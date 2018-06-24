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"Милан" могут исключить из еврокубков на два года

"Милану" грозит двухлетнее отлучение от еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, клуб также могут оштрафовать на 30 миллионов евро. "Милан" не смог выполнить требования УЕФА по поводу сбалансированности доходов и расходов. Кроме того, финансовые проблемы их нынешнего владельца китайца Ли Юнхуна привели к тому, что клуб ищет нового инвестора. На данный момент интерес к "Милану" проявляют бизнесмены из США.

"Милан" завоевал право сыграть в квалификации Лиги Европы, заняв седьмое место в серии А. В случае дисквалификации клуб собирается обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Милан
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