"Милан" могут исключить из еврокубков на два года

"Милану" грозит двухлетнее отлучение от еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей, сообщают итальянские СМИ.Как информирует La Gazzetta dello Sport, клуб также могут оштрафовать на 30 миллионов евро. "Милан" не смог выполнить требования УЕФА по поводу сбалансированности доходов и расходов. Кроме того, финансовые проблемы их нынешнего владельца китайца Ли Юнхуна привели к тому, что клуб ищет нового инвестора. На данный момент интерес к "Милану" проявляют бизнесмены из США."Милан" завоевал право сыграть в квалификации Лиги Европы, заняв седьмое место в серии А. В случае дисквалификации клуб собирается обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).