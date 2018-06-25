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Лучано Спаллетти: Икарди важнейший игрок для нас, конечно, он останется
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти сообщил, что клуб не будет продавать нападающего Мауро Икарди, интерес к которому проявляет ряд топ-клубов Европы.
"Икарди не уходит, он остается с нами, ведь для "Интера" он важнейший игрок.
У меня в распоряжении великолепная группа игроков. Нечасто в моей карьере я видел таких правильных профессионалов: они полностью преданны работе и клубу", — цитирует Спаллетти Calciomercatо.
25-летний аргентинец забил 29 мячей в 34 турах Серии А в минувшем сезоне.
"Икарди не уходит, он остается с нами, ведь для "Интера" он важнейший игрок.
У меня в распоряжении великолепная группа игроков. Нечасто в моей карьере я видел таких правильных профессионалов: они полностью преданны работе и клубу", — цитирует Спаллетти Calciomercatо.
25-летний аргентинец забил 29 мячей в 34 турах Серии А в минувшем сезоне.
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