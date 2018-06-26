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Официально: Раджа Наингголан перешел в "Интер" за 38 млн евро

"Интер" подтвердил переход полузащитника Раджи Наингголана из "Ромы".

Бельгиец заключил с миланским клубом контракт до 30 июня 2022 года. Сумма трансфера составила 38 млн евро. Римляне также могут получить 10% от суммы последующей перепродажи игрока, но не более 2 миллионов евро.

Официальный твиттер "Интера"
Теги: Интер Наингголан Рома
Сегодня, 14:06
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