Официально: Раджа Наингголан перешел в "Интер" за 38 млн евро

"Интер" подтвердил переход полузащитника Раджи Наингголана из "Ромы".Бельгиец заключил с миланским клубом контракт до 30 июня 2022 года. Сумма трансфера составила 38 млн евро. Римляне также могут получить 10% от суммы последующей перепродажи игрока, но не более 2 миллионов евро.